بلجيكا تعلن استعداداها للاعتراف بدولة فلسطين

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قالت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، يوم الأربعاء، إن بروكسل ستدرس الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة “عندما يحين الوقت” المناسب.

وسبق أن أعلنت الحكومة البلجيكية، رفضها الاعتراف بأي تغيرات على حدود عام 1967 لدولة فلسطين، باستثناء تلك التي اتفق عليها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي.

وكانت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، قد أعلنت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عند توفر “الظروف المناسبة”.

وحاليا، تعترف 139 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بالدولة الفلسطينية، معظم الدول التي لا تعترف بفلسطين هي دول غربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ومعظم دول أوروبا الغربية.