“بلح البحر”.. مزيد من الفوائد وأضرار مُحتملة

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يتمتع بلح البحر بالمزيد من المكونات المُفيدة للجسم خاصةً على مستوى العظام وبناء العضلات، إلا أن ذلك يتطلب معرفة أنواعه والأضرار التي قد تنتج عنه.

ويُستخرج بلح البحر من المياه المالحة أو العذبة وهو ما يزيد من أنواعه التي يُعد أشهرها بلح البحر الأزرق والأخضر، لكن جميعها يحتوي على سعرات حرارية وبروتين ودهون وكربوهيدرات وكوليسترول وكالسيوم ومغنيسيوم وفوسفور وبوتاسيوم.

وتتضمن الفوائد الصحية لتناول بلح البحر وفقاً لموقع “ديلي ميديكال إنفو” الطبي، احتواءه على نسبة هائلة من البروتين الغني بكل الأحماض الأمينية الأساسية والتي تُساهم في بناء العضلات وتقوية العظام وتعزيز صحة المناعة وعلاج الإصابات.

ويساهم بلح البحر في الوقاية من الأنيميا وتعزيز صحة القلب وفقدان الوزن وتقوية المناعة والوقاية من أمراض العظام وتعزيز صحة البشرة؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من الزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

وحول الأضرار المحتملة لتناول بلح البحر؛ فهي تتضمن احتمالية الإصابة بتسمم المحار المُسبب للشلل، مع وجود خطورة من تناول كميات عالية من الزئبق الذي يتواجد بكثرة فيه، وكذلك الإصابة بالحساسية التي يمكن أن تظهر لدى البعض.