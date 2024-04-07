“بلدية محايل” تستعد للعيد بتجهيز المصليات وتهيئة مقر الاحتفال ثالث أيام عيد الفطر

عمر آل قايد _ محايل عسير

أنهت بلدية محافظة محايل عسير استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قامت بإعداد خطةٍ متكاملةٍ في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات خلال أيام العيد، حيث أنهت تهيئة مقر احتفال المحافظة بعيد الفطر في في المسرح المفتوح “ببرحة محايل” ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وشرعت “البلدية” بتنظيف الساحات العامة ومصليات العيد وإعدادها لتوافد المصلين، ووضعت برنامجًا رقابيًا على المنشآت التجارية والغذائية لضمان سلامتها للاستهلاك وسلامة كل ما يُقدّم بها.

كما قامت البلدية بتجهيز الحدائق للمتنزهين، حرصاً على ظهور المحافظة بأجمل حُلة من خلال تكليفِ بعض الإدارات بالبلدية التي تستدعي الحاجة لعملها في فترة عيد الفطر المبارك، إضافةً إلى الانتهاء من نظافة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية وتجميل طرق ومداخل المحافظة وتركيب اللوحات المُعبرة والديكورات الرمزية الخاصة بعيد الفطر المبارك في كل الميادين والطرق الرئيسة.

من جانبه ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة محايل, عبدالله طالع العاصمي, أن بلدية محايل جندت طاقتها في الأيام الماضية من خلال منظومة متكاملة تعمل كفريق واحد من أجل التعبير عن مظاهر الفرحة بالعيد وتركزت استعدادات وجهود البلدية في تركيب عدد من اللوحات الترحيبية والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار “العاصمي” إلى أن رئيس بلدية محافظة محايل أحمد العربي, قام بجولة تفقدية على أقسام البلدية والمكاتب الخدمات والفرق الميدانية المكلفة بالعمل خلال إجازة لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

يشار إلى “بلدية محايل” نفذت منذ بداية شهر رمضان المبارك جولاتها الميدانية والرقابية على المنشآت التجارية والغذائية من خلال العديد من الجولات الرقابية، وتم تطبيق الإنذارات والغرامات وعقوبة الإغلاق على المنشآت المُخالفة.