بمتابعة من نائب أمير منطقة الرياض… غرفة العمليات المشتركة تواصل جولاتها لتصحيح أوضاع أحياء وسط الرياض

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واصلت غرفة العمليات المشتركة التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, جهودها لمعالجة أحياء وسط الرياض حيث تم رصد العديد من المخالفات خلال الحملة التي شملت الجوانب الحضرية، والبيئية، والسكانية؛ للحفاظ على السلامة العامة لتحقيق الامتثال، ورفع كفاءة الأعمال.

وأسهمت جهود الجهات المختلفة في مباشرة ستة منازل شعبية استخدمتها العمالة المخالفة، معامل خياطة، ونجارة، نتج عنها ضبط 22 عاملاً مخالفاً، ومصادرة ما يزيد على (1000) كيلو من الخضار والفواكه، وإغلاق وإشعار 6 محال تجارية مخالفة، وتتابع أمانة المنطقة مع الجهات الأخرى أعمال المنشآت التجارية، والخدمات المقدمة لسُكان الرياض مع متابعة تطبيق الاشتراطات في أعمال العمالة؛ لضمان أن تكون وفق أعلى معايير الجودة، ومعلومة المصدر، وللحد من الممارسات غير النظامية، التي تسهم في الإضرار بالسُكان بمخالفة الأنظمة والقوانين، وإيجاد بيئة غير صحية.

مما يُذكر أن غرفة العمليات المشتركة تواصل أعمالها، وزياراتها بمشاركة الجهات المعنية؛ لمعالجة أحياء وسط مدينة الرياض.