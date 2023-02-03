بمشاركة 26 جهة حكومية.. “السياحة” تطلق مبادرة “شركاء النجاح”

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أطلقت وزارة السياحة مبادرة “شركاء النجاح” في محافظة جدة، والتي تهدف إلى نقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وتطوير شراكات استراتيجية لتنمية القطاع السياحي بالمحافظة.

وتسعى المبادرة التي جرى إطلاقها مؤخراً بحضور أكثر من 80 مشاركاً يمثلون أكثر من 26 جهة حكومية؛ لإطلاع الشركاء على أبرز مستجدات المنظومة السياحية والمبادرات بالمحافظة.

وتضمنت المبادرة مجموعة من الفعاليات، وجلسات حوارية وزيارات لأهم المواقع السياحية المستهدفة، وذلك بغرض المواءمة مع متطلبات التطوير لتلك المواقع مع الجهات ذات العلاقة، ونقل التجارب الناجحة للشركاء بالمحافظة، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية وتكريم الشركاء لجهودهم الفعالة خلال العام 2022.

وجرى استعراض خطط الوزارة في محافظة جدة، ومن بينها خطط تطوير المحافظة، وتطوير وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب عرض عن أبرز الفرص الاستثمارية، ونظام اللوائح الجديد.

ووقعت الوزارة ضمن المبادرة، مذكرة تعاون مع أمانة محافظة جدة، لإثراء تجربة السائح، وأخرى مع غرفة جدة بهدف تنمية القدرات البشرية، وإيجاد الفرص للكوادر الوطنية السياحية في المحافظة.