بمشاركة 400 دار نشر محلية ودولية.. اليوم انطلاق “معرض جدة للكتاب”

ويستمر المعرض من 7 إلى 16 ديسمبر الجاري، ويشهد مشاركة أكثر من 400 دار نشر محلية وعربية ودولية.

ويتضمن المعرض ندوات بمشاركة خبراء ومثقفين متميزين، جنبًا إلى جنب مع الأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، كما تتوفر أركان تعليمية وتدريبية للأطفال، وسيشهد أيضًا تواجدًا لفن المانجا والقصص المصورة “الكوميكس”.