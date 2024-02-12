بمُناسبة اليوم العالمي للمرأة في العلوم..”كاكست” تحتفي بإنجازات باحثاتها في برنامج زمالة ابن خلدون

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احتفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، بالإنجازات العلمية لباحثاتها المُلتحقات ببرنامج زمالة ابن خلدون الذي تُنفذه المدينة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، تحت إشراف نُخبة من أعضاء هيئة التدريس، حيث دعم البرنامج ما يزيد على 50 باحثة سعودية من حملة الدكتوراه خلال مسيرتهن البحثية والمهنية في معهد ماساتشوستس للتقنية.

وتنوعت المجالات العلمية للباحثات في زمالة برنامج ابن خلدون لتشمل علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبية والحيوية، وعلم المواد، وعلم النانو، والهندسة، والكيمياء الفيزيائية والحيوية، وعلوم الأعصاب والخلايا الجذعية والجينوم، وعلم الأحياء الدقيقة، والعلوم البيئية.

واستطاعت الباحثات عبر البرنامج تحقيق مُنجزات في مجالات البحث والتطوير والابتكار، من خلال الحصول على الجوائز العلمية، ونشر الأوراق البحثية في أرقى المجلات المُحكمة، وإجراء الأبحاث في التخصصات التي تخدم التنمية في المملكة؛ حيث حصلت الدكتورة لمياء المحمادي على جائزة النجم الصاعد في الكيمياء التحليلية لعام 2023، وتم اختيار الدكتورة ولاء خشيم كعالم شاب في اجتماع لينداو الثاني والسبعين للحائزين على جائزة نوبل 2023 ، وأثمرت جهود الدكتورة روان السبيعي عن حصولها على جائزة أفضل محاضرة دكتوراه في المؤتمر الأوروبي لعلم الأعصاب.

كما حقق بحث الدكتورة ولاء قطان اكتشاف عددٍ من الأهداف العلاجية الجديدة في السرطانات التي يُسببها جين (KRAS)، وتمكنت الدكتورة آلاء القرقوش من الفوز بجائزتين في مسابقة (MIT Research Slam) عن أبحاثها في مجال الحوسبة العاطفية، وتم انتخابها كعضو في الجمعية الصوتية الأمريكية، فيما فازت الدكتورة دلال العزي والدكتورة مها الجهني بجوائز الابتكار العلمي V60 لمجموعة بوسطن الاستشارية لعام 2024.

ونشرت الدكتورة مريم الشرقي ورقة بحثية في مجلة القلب الأوروبية لأساليب وممارسات التصوير حول تطوير نتيجة تعتمد على التعلم الآلي لتقييم تخطيط القلب لدى البالغين المُصابين بارتفاع ضغط الدم، كما نشرت الدكتورة هند الرشيد العديد من المنشورات في تخصص العلوم الاجتماعية الحاسوبية وعلم الشبكات في عددٍ من المجلات المُحكمة من أبرزها مجلة نيتشر.

وفازت الدكتورة شروق السنان بالمركز الأول لأفضل رسالة دكتوراه متميزة من كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، واخُتيرت الدكتورة جواهر المطلق ضمن أبرز المحررين لأفضل 50 ورقة بحثية في علوم المواد والكيمياء تم نشرها في مجلة “نيتشر”، وتم تعيين الدكتورة إيمان عقيلي من قبل كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام كباحثة ما بعد الدكتوراه.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدتها الدكتورة أريج الحازمي، أن الببتيدات يُمكن أن يكون لها استخدامات مُفيدة في علاج مجموعة من الأمراض التي تُسببها البكتيريا وتُصيب الإنسان، بالإضافة إلى العلاج المُحتمل لأمراض مثل فقر الدم المنجلي، واخُتيرت الدكتورة وديان بابطين ضمن مبتكرو مجلة MIT Technology Review)) تحت سن 35 عامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوصلت دراسة الدكتورة فاطمة عظيم التي نُشرت في مجلة (Advanced Functional Materials) إلى اكتشاف نهج جديد يُمكّن من تطوير أغشية مُتقدمة، مثل: عمليات الفصل، وأجهزة الاستشعار، والموصلات والبطاريات.

وتولّت الدكتورة نوف الموسى خلال فترة زمالتها في معهد ماساتشوستس العديد من الأدوار القيادية، فهي عضو في لجنة الحماية من الإشعاع وفريق عمل المُختبرات الآمنة والمُستدامة، كما نشرت عدة أوراق بحثية كمؤلفة أولى لورقة “تأثيرات تشعيع البروتون المتزامن على تآكل السبائك التجارية في ملح الفلورايد المنصهر”.

كما مكّنت المدينة المرأة في مجالات العلوم لتُصبح شريكة فاعلة في البحث والتطوير والابتكار، وتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إذ بلغت نسبة الموظفات اللاتي تم ابتعاثهن في عام 2023 بالنسبة لإجمالي عدد المبتعثين %48، وبلغت نسبة الباحثات من إجمالي الموظفات في المدينة %50.48، فيما بلغ عدد منسوبات المدينة من حملة درجة الدكتوراه %12.38 ، و %59.52 من درجة الماجستير، و %28.10من درجة البكالوريوس.‫