بنزيما وكانتي يقودان تشكيل الاتحاد امام الهلال في البطولة العربية

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أعلن نونو سانتو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، تشكيل فريقه الرسمي لخوض مواجهة نظيره الهلال، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد بنظيره الهلال، مساء اليوم السبت في البطولة العربية عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل الاتحاد السعودي لمواجهة الهلال كل من:

في حراسة المرمى.. مارسيلو جروهي

وفي خط الدفاع.. مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود

وفي خط الوسط.. نجولو كانتي، إيجور كورناردة، صالح العمري، رومارينهو، جوتا

وفي الهجوم .. كريم بنزيما

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: “هارون كمارا،مدالله العليان،سلطان الفرحان، مروان الصحفي،فرحة الشمراني،عوض الناشري، اسامة المرمش،فيصل العيسى”.

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والاتحاد عبر قناة SSC الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية الأبطال”.