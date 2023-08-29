بنزيما يخضع للفحص الطبي لتحديد إصابته

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أعلن نادي الاتحاد خضوع نجمه الفرنسي كريم بنزيما لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتشخيص إصابته بشكل دقيق لتحديد العلاج اللازم.

وقال الاتحاد في بيان رسمي له عبر حسابه على منصة “إكس”: “غادر قائد الفريق الأول كرة القدم اللاعب كريم بنزيما شوط المباراة الأول أمام فريق الوحدة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين بعد تعرضه لإصابة عضلية”.

وأضاف الاتحاد: “سيخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتشخيص الإصابة بشكل دقيق لتحديد العلاج اللازم”.

وحقق نادي الاتحاد فوزاً ثميناً على حساب نظيره الوحدة بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.