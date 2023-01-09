بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك العربي الوطني يبرمان اتفاقية تعاون ووثيقة تأمين ائتمان

المناطق_واس

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك العربي الوطني”anb” اتفاقية تعاون ووثيقة تأمين ائتمان تهدف إلى التأمين على الاعتمادات المستندية المعززة وكذلك توفير الحلول الائتمانية بما يدعم الصادرات السعودية غير النفطية وإتاحة المزيد من الفرص المواتية للتوسع والدخول في أسواق جديدة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وجاء إبرام هذه الاتفاقية ضمن مبادرة مشتركة بين الجانبين لتحفيز القدرات التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية وفرص نموّها وتوسيع تعاملاتها مع البنوك الأجنبية المصدرة للاعتمادات المستندية، عبر إحاطتها بالمزيد من خدمات التمويل والتأمين للاعتمادات المستندية المعززة.

ووقع الاتفاقية كلاً من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ البنك العربي الوطني (anb) عبيد بن عبدالله الرشيد، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين.

وأوضح الخلب أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار تعزيز دور البنك في تمكين المصدرين السعوديين من خلال شراكات تدعم جهود البنك ومساعيه لزيادة القدرة التنافسية التصديرية للمنتجات السعودية غير النفطية.