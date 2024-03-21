بنك التنمية الاجتماعية يمول مستفيديه بـ 1.85 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024

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عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الأول من العام الحالي 2024م برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور أعضاء المجلس، لاستعراض أداء البنك للربع الأول وجملة من الموضوعات التي تصب في تعزيز الخدمات التنموية للمواطنين، متناولاً حجم التمويل خلال الربع الذي بلغ 1.85 مليار ريال.

وخلال الاجتماع استعرض البنك جهوده في تمكين منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث استفادت أكثر من 1500 منشأة من التمويل بمبلغ 600 مليون ريال موزعة على جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى عدد 11,800 من روّاد الأعمال الذين استفادوا من خدمات بناء القدرات والتدريب المتخصص والنوعي والنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح البنك أن حجم التمويل الاجتماعي، خلال الربع الأول وصل إلى 640 مليون ريال، لعدد 12 ألف مواطن استفادوا من منتجات الزواج والدعم الأسري والترميم، فيما بلغ عدد المستفيدين من التمويل لممارسيّ العمل الحر والأسر المنتجة 13 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال، بنسبة نمو 61% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، كما أنضم إلى برنامج البنك الادخاري عدد 12,500 ألف خلال الربع الأول ليصل عدد المدخرين المدعومين من البنك منذ تأسيس البرنامج أكثر من 245 ألف مواطن ومواطنة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 525 مليون ريال في حساباتهم الادخارية.

وخلال هذا الربع دشن البنك فرع جادة 30 في الدمام، وذلك في خطوة أساسية لدعم مجتمع ريادة الأعمال وممارسيّ العمل الحر في المنطقة الشرقية، ويأتي الافتتاح ضمن خطة البنك لتطوير منظومة الفروع وتحويلها إلى مساحات عمل مشتركة ومسرعات أعمال.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن الإنجازات التي تحققت هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية، مؤكداً أن البنك يمضي بخطوات مدروسة نحو الارتقاء بالتنمية الاجتماعية في المملكة، وتعزيز تمويل صناعة ريادة الأعمال والعمل الحر، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال المهندس الحميدي :” في إطار جهودنا لتطوير المشاريع الصغيرة والناشئة وصناعة ريادة الأعمال والعمل الحر، يواصل جهوده التمكينية لمختلف أفراد المجتمع حيث نظم البنك للمرة الأولى ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة في الرياض في يناير الماضي بحضور نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في الامتياز التجاري والمشاريع متناهية الصغر لدعم وتمكين روّاد الأعمال، الذي كان علامة فارقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يركز في الآونة الأخيرة على القطاعات الواعدة بالنمو مثل الرياضات والألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال التقنية وعلى هامش مشاركته في مؤتمر ليب 2024م التقني الدولي، وقع البنك 3 اتفاقيات بقيمة نصف مليار ريال في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنمية تقنية المعلومات، بدعم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وتحت مظلة صندوق التنمية الوطني.