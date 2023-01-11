بن مزعل يشكر القيادة بمناسبة ترقيته نائبًا للمحافظ بالمؤسسة العامة للحبوب

رفع فهد بن سليمان بن مزعل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (نائب محافظ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمؤسسة العامة للحبوب.

وأعرب في تصريحه بهذه المناسبة عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة الغالية، مؤكداً أنها تمثل حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وعبر عن الشكر لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق والسداد وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.