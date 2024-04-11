“بوابة الدرعية ” تحتفل مع الأهالي والزوّار بعيد الفطر المبارك

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احتفلت هيئة تطوير بوابة الدرعية بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ، عبر جملةٍ من الفعاليات المتنوعة التي أُطلقت لمشاركة الأهالي والزوار فرحتهم والاستمتاع بأجواءٍ مميزة وقضاء أوقاتٍ سعيدة مع عائلاتهم وأصدقائهم في الدرعية.

وترحيبًا بالأهالي والزوار، استقبلهم حي الطريف التاريخي بالقهوة السعودية والبخور، بالإضافة لعددٍ من الفعاليات للاحتفال بالعيد، منها عروض الخيل العربي وخطاط الدرعية وعروض الفنون الشعبية كالعرضة السعودية والسامري، إضافةً إلى تفعيل النزل وإحياء الطريف عبر عددٍ من الفعاليات التي جسّدها مجموعةٌ من الأطفال وشارك فيها الزوار في أنحاء حي الطريف، كما رحّب “سوق الموسم” والذي يُفعّل للمرة الأولى في العيد بالزوار عبر فعالياته المختلفة.

واشتملت فعاليات الاحتفال بعيد الفطر لهذا العام أيضًا على “حوامة الدرعية”، حيث جالَت عددٌ من الحافلات على أحياء الدرعية خلال ليلة العيد ومساء يومه الأول لتحتفل مع الأهالي والزوار عبر مجموعةٍ من الفعاليات، إضافةً إلى توزيع العيديات وصناديق الحلوى، إذ بلغ عدد العيديات الموزّعة قرابة 25 ألف عيدية في مختلف المواقع، وتنوّعت الفعاليات المُقامة بهذه المناسبة لتشمل عروض الموسيقى الحية والألعاب الشعبية في عددٍ من المواقع، منها حي الطريف التاريخي، ومطل البجيري، وساحات وأحياء الدرعية؛ لتعكس البهجة بقدوم العيد وتُمكّن الأهالي والزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة وخارجها من الاحتفال وقضاء لحظات عيدهم لهذا العام في الدرعية، كما ستستمر فعاليات الاحتفال بالعيد حتى يومه الرابع.

وتمثّل احتفالات هيئة تطوير بوابة الدرعية بعيد الفطر المبارك مناسبةً لنشر الفرحة والبهجة بين الأهالي والزوار، وإبراز ضيافة الدرعية عبر موائد الإفطار المُقامة بعد صلاة العيد في خمسة من المساجد في مختلف أنحاء الدرعية، بالإضافة إلى فعالياتٍ أخرى لمعايدة أهالي الدرعية في بيوتهم وأماكن تجمعهم؛ إذ تحرص الهيئة من خلالها إلى أن تكون جارًا حسنًا لسكان الدرعية، ومكانًا مرحبًا بالزوار على مدار العام وفي مختلف المناسبات.