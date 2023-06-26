بوتين: الغرب وكييف أرادوا اندلاع حرب أهلية في روسيا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تضامن المجتمع الروسي والسلطات أفشل التمرد المسلح، مشدداً على أن منظم التمرد المسلح في روسيا خانوا وطنهم.

وقال بوتين في كلمة له إننا اتخدنا كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على التمرد المسلح، مؤكداً أن روسيا تقف أمام تهديدات كبيرة من الخارج.

وذكر أن الغرب وكييف أرادوا اندلاع حرب أهلية في روسيا وأن الأحداث الأخيرة أظهرت أن أي ابتزاز مصيره الفشل.

وقال «أشكر كل العسكريين وقادة فاغنر على خدمتهم لروسيا وعدم اندلاع حرب أهلية»، مؤكداًا أن غالبية مقاتلي فاغنر وطنيون.

وأضاف بأنه لدى قوات فاغنر فرصة إما التوقيع مع وزارة الدفاع أو الذهاب إلى بيلاروسيا.