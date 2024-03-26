بوتين: المجتمع الروسي أظهر نموذجا للتضامن الحقيقي والوحدة بعد العمل الإرهابي

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن المجتمع الروسي أظهر نموذجاً للتضامن الحقيقي والوحدة والدعم المتبادل بعد العمل الإرهابي في “كروكوس سيتي”.

وقال بوتين خلال اجتماع بشأن الإجراءات المتخذة بعد الهجوم الإرهابي: “زملائي الأعزاء، أود أولا وقبل كل شيء أن أعرب مرة أخرى عن عميق تعازي لأسر وأصدقاء الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي الوحشي الدموي في 22 مارس/آذار، في الهجوم على مجمع كروكوس”.

وقال بوتين: “نعزي أسر وأصدقاء ضحايا الهجوم الإرهابي في “كروكوس” ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”، موجها الشكر لكل من ساعد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق “كروكوس سيتي” في ضواحي العاصمة موسكو.

وأشار بوتين إلى أن الذين خططوا للهجوم الإرهابي في “كروكوس” أرادوا زرع الذعر والفوضى في المجتمع، لكنهم لاقوا الوحدة والتصميم على المقاومة.

وبيّن بوتين أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة “كروكوس” في كراسنوغورسك نفذه إسلاميون متطرفون.

وقال بوتين: “نعلم أن الجريمة ارتكبت على أيدي إسلاميين متطرفين، الذين يحارب العالم الإسلامي نفسه أيديولوجيتهم منذ قرون”.

وأضاف بوتين أنه رغم الألم العام والحزن والرغبة المشروعة بمعاقبة الإرهابيين إلا أنه يجب إجراء التحقيق بموضوعية ودون تحيز.

وأوضخ بوتين أن أمريكا تحاول بطرق مختلفة إقناع الجميع بأنه لا يوجد أي أثر لكييف في الهجوم الإرهابي الدموي في “كروكوس” وأن تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا) هو المسؤول.

وقال بويتن: “نعرف من نفذ الهجوم الإرهابي على “كروكوس”، والعملاء يبدون اهتماما للأمر”.

وأكد بوتين أنه من الواضح تماما أن الجريمة الفظيعة في “كروكوس” عمل من أعمال الترهيب والسؤال الأهم، من المستفيد.

وقال بوتين: “يجب الإجابة على سؤال بشأن محاولة الإرهابيين الذهاب إلى أوكرانيا بعد ارتكاب جريمة “كروكوس” ومن كان ينتظرهم هناك”.

ولفت بوتين إلى أن الهجوم الإرهابي في “كروكوس” حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي ينفذها من يقاتلون روسيا منذ عام 2014 على يد نظام كييف النازي الجديد.

وأضاف أنه يجري العمل على تنشئة “شباب هتلر” جديد في أوكرانيا.

وأوضح بوتين أن “قواتنا المسلحة تتولى زمام المبادرة على طول خط التماس بأكمله”.

ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة “كروكوس سيتي” في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على مجمع “كروكوس” 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.