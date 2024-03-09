بوتين: مهما بلغت المرأة من نجاح فعنايتها بالأطفال والعائلة هو أهم شيء

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تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته للمرأة الروسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التفاهم المتبادل واللحظات السعيدة والنجاح في كل ما هو مهم.

رسالة للنساء

ووجه بوتين في اليوم العالمي للمرأة رسالة للنساء وقال: مهما بلغت المرأة من مكانة ونجاح في وظيفتها فإن عنايتها بالأطفال والعائلة هو أهم شيء، عليها أن تسعى جاهدة لتربيتهم ليكونوا مؤهلين وناجحين، العائلة هي الأساس لاستمرار الحياة وترابط الأسر وبالتالي بناء الدولة وهذا يعني تماسك البلد بأكمله.

وأضاف: “أنتن تتعاملن مع الكثير من المشاكل والمتاعب وتظللن متألقات وساحرات ومن المستحيل عدم الإعجاب بكن، أود أن أتمنى التفاهم المتبادل الحقيقي مع الأشخاص الأعزاء، والنجاح في كل ما هو مهم بالنسبة لكنّ.. إجازة سعيدة لكن، يوم المرأة العالمي السعيد”.

كما خاطب الرئيس الروسي النساء المتواجدات في منطقة العمليات الخاصة ويدعمن المقاتلين الروس، مشيرًا إلى أنهن يقدمن مثالًا للمثابرة والثقة بأن الخير والحق إلى جانبنا.