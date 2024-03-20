بوتين يتعهد بضمان أمن المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا

وأوضح بوتين: “لقد قلت أيضا لماذا يتخذ العدو مثل هذه الإجراءات. بالطبع، يمكننا الرد بالمثل (بالضربات) ضد البنية التحتية المدنية، وضد جميع الأهداف من هذا النوع التي يهاجمها العدو. لكن لدينا وجهات نظرنا الخاصة وخططنا في هذا الصدد. سنتبع ما حددناه”.

وشدد الرئيس الروسي على أن المهمة الأساسية هي ضمان سلامة السكان. واختتم: “هناك طرق مختلفة، ليست سهلة، لكننا سنفعلها.. بالطبع سنعمل عليها”.