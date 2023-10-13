بوتين يشبّه حصار غزة بما حدث للينينغراد في الحرب العالمية الثانية

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شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بحصار ألمانيا النازية للينينغراد في الحرب العالمية الثانية، ودعا إلى التوصل إلى حل للصراع من خلال الوساطة.

وقال بوتين إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة غير مقبول.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في تصريحات خاصة لـ «الغد» إنه لا بديل عن إيجاد سبل لوقف الأعمال القتالية في غزة بأسرع وقت والعودة للتفاوض، مع ضرورة عدم السماح بتوسيع نطاق الصراع لأنه سيؤثر على العالم بأسره.

وعلق الرئيس الروسي على الدعوات من داخل إسرائيل الساعية والهادفة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء في مصر، ورد قائلا: «من الصعب التعليق على هذا الأمر.. إنها الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون.. إنها أرضهم التاريخية.. وأكثر من ذلك كان من المخطط إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبرأيي أن مثل هذه الدعوات لا تؤدي إلى إحلال السلام»، وفقاً لقناة الغد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاعَ حصيلةِ العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1799 شهيدا وأكثر من 6000 جريح.

في تلك الأثناء، دفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدود قطاع غزة، وسط تقارير عن استعدادات لاجتياح بري وشيك للقطاع، في تصعيد هو الأخطر في المنطقة منذ سنوات.