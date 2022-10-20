بوتين يفرض الأحكام العرفية في مناطق “الضم” وهجوم على محطة كهرباء أوكرانية رئيسية

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واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأربعاء)، رده العنيف على الخسائر التي تسببت بها أوكرانيا لقواته خلال الأسبوعين الماضيين، فيما استهدفت واشنطن شبكة مشتريات عسكرية روسية في جولة عقوبات جديدة، وذلك وسط أجواء مشحونة بين المقاتلين الروس والأوكرانيين في منطقة خيرسون.

فرض الأحكام العرفية في 4 مناطق أوكرانية وبوتين يحشد لمعركة خيرسون

أصدر الرئيس الروسي مرسوماً لفرض الأحكام العرفية في المناطق الأربع الخاضعة لسيطرة موسكو، بتعزيز صلاحيات السلطات المحلية في المناطق الحدودية الروسية، ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة هزائم عسكرية ميدانية.

كما أمر بوتين روسيا بأسرها بدعم المجهود الحربي في أوكرانيا، في الوقت الذي تستعد فيه إدارة مدينة خيرسون التي عينتها روسيا لإخلاء مدينة خيرسون، والتي سيتم إجلاء ما بين 50 و60 ألف شخص من سكانها في الأيام الستة المقبلة.

هجوم يستهدف محطة كهرباء أوكرانية ومدريد تعد كييف بإرسال مولدات كهرباء

أصابت ضربة صاروخية روسية محطة كهرباء رئيسية في مدينة بورشتين بإقليم إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا، في أحدث هجمة على مرافق البنية التحتية الحيوية في البلاد، حيث تعمل المحطة بالفحم وتوفر الكهرباء لـ 5 ملايين مستهلك في 3 أقاليم غربية.

فيما أعلنت الحكومة الإسبانية أنها سترسل 5 مولدات كهرباء إلى أوكرانيا، حيث حرمت الهجمات الروسية أكثر من ألف مدينة التيار الكهربائي، مع إعلان اتخاذ إجراءات لتقنين الكهرباء اعتباراً من اليوم (الخميس).

موسكو ترد على الأمم المتحدة بشأن إرسال خبراء لتفقد المسيّرات والرئيس الألماني يلغي زيارته لكييف

قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن روسيا ستعيد تقييم تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وموظفيه، إذا تم إرسال خبراء إلى أوكرانيا لتفقد طائرات مسيرة تقول القوى الغربية إنها صُنعت في إيران.

كما أعلن مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أنه ألغى زيارة كانت مقررة اليوم إلى كييف لأسباب أمنية، حيث أفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن شتاينماير تلقّى نصائح بعدم الذهاب، لكن سيتم تحديد موعد جديد للزيارة قريباً.