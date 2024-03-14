بوريل: نأمل في التوصل لوقف إطلاق نار بغزة في الأيام المقبلة

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أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة “في الأيام المقبلة”.

وقال بوريل، في حديثه لإذاعة إسبانية محلية، اليوم الخميس، إنه لا تزال هناك فرصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة “حماس”، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء.​​​​​​​

وأضاف أن المساعدات الغذائية بدأ تسليمها إلى غزة “لكن بشكل بطيء وغير كافٍ”، مشيرا أن 500 شاحنة كانت تدخل غزة يوميا قبل الحرب.

وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية أن إسقاط المساعدات الغذائية من الجو بالمظلات “لا يمكن أن يحل محل حركة مرور 500 شاحنة”.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.