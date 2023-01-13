بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 9.13 مليون شخص

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 9 ملايين و130 ألف لاجئ.

وذكرت الوكالة – حسبما نقل “راديو بولندا” في نشرته الإنجليزية – أن حوالي 28 ألف لاجئ وصلوا البلاد أمس الخميس، فيما غادر 22 ألفا و200 شخص آخرين البلاد عائدين إلى أوكرانيا، ويبلغ إجمالي العائدين حاليا أكثر من 7.3 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.