بولندا تعلن تسليم أوكرانيا جميع مقاتلات “ميغ-29”

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أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن بولندا سلمت أوكرانيا جميع مقاتلاتها من طراز “ميغ-29” تقريبا.

وقال دودا في تصريحات نقلها التلفزيون البولندي: “لقد سلمنا أوكرانيا جميع مقاتلات ميغ-29 الخاصة بنا تقريبا والتي طلبتها أوكرانيا”.

وأكد دودا أن بولندا مستعدة لمواصلة إمداد كييف بطائرات “ميغ-29″، لكنها لا تخطط لتقديم مقاتلات “إف-16”.

وتابع قائلا: “نحن نمتلك عددا قليلا من طائرات إف-16 ومستعدون لدعم عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين، لكن في الوقت نفسه، لا تسمح لنا كمية الطائرات التي نملكها من طراز إف-16 بالحديث اليوم عن نقل أي منها إلى أوكرانيا”.