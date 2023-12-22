بيئة الباحة تختتم برنامج تطوير ممارسات إدارة الأصول والمرافق

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اختتمت أمس, أعمال برنامج تطوير ممارسات إدارة الأصول والمرافق، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالوزارة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني, أن البرنامج يهدف إلى تطوير الكوادر البشرية المختصة بالتشغيل والصيانة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة الأصول والمرافق ، مشيراً إلى أن فريق العمل في إدارة التشغيل والصيانة بالمنطقة تلقى العديد من الدورات وورش العمل لتطبيق الدليل الوطني للأصول والمرافق مما أسهم في تميز جهودهم في حصر الوصول وتقييمها وترميزها ثم إدخالها في النظام المحوسب وتفعيل النظام لإدارة أعمال التشغيل والصيانة للخدمات الثقيلة والخفيفة في جميع مباني الوزارة بالمنطقة مما انعكس على رفع الكفاءة التشغيلية لإدارة الأصول والمرافق وتنظيم اعمال التشغيل والصيانة وأتمتتها.

من جانبه أكد وكيل الوزارة للخدمات المشتركة محمد بن علي الزبيدي, استمرار دعم الوزارة للفريق لمواصلة تطبيق هذه الممارسة النموذجية بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة في مناطق المملكة كافة.