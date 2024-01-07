بيئة القصيم تستخرج 220 ترخيص لمزاولة الصهاريج أنشطة توزيع المياه غير الصالحة للشرب

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استخرج فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 225 ترخيص لمزاولة الصهاريج أنشطة توزيع المياه الغير صالحة للشرب خلال عام 2023، شملت 134 ترخيص بمدينة بريدة و 38 تراخيص بمحافظة عنيزة و 10 تراخيص بمحافظة الرس و38 ترخيصاً بمحافظة البكيرية وترخيصين بمحافظة المذنب و 3 تراخيص بمحافظة الأسياح.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع, أهمية استخراج التصاريح لأصحاب الصهاريج بالمنطقة بهدف المحافظة على مصادر المياه وحمايتها وضمان استدامتها وإدارتها وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضبط توفير المياه للأغراض التنموية، داعياً أصحاب الصهاريج إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم والحصول على رخصة مزاولة النشاط تفادياً للعقوبات المنصوص عليها وفق نظام المياه، مشدداً على أن من يمارس هذه الأنشطة دون الحصول على رخصة من الوزارة يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال.