“بيئة القصيم” تطلق فعاليات وبرامج القافلة الزراعية في عنيزة

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أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، فعاليات وبرامج القافلة الزراعية الإرشادية في عنيزة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في حديقة الإشرافية.

وتهدف فعاليات القافلة إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات، وتغيير الاتجاهات السلوكية للمزارعين، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية، وتغيير ممارسات المزارعين وكذلك نشر الوعي لدى المزارعين بطرق الزراعة الحديثة والتحول للزراعة العضوية.

وتشتمل القافلة على عدد من الفعاليات المتنوعة كمعرض زراعي للتعريف بخدمات الوزارة وورش عمل تقام بالمزارع ومختبر لتحليل التربة والمياه وجودة العسل ونموذج بيت محمي متنقل لتقنية الزراعة بدون تربة وشاشات لعرض الورش والبرامج وعدد من الأركان للمزارعين ومربي الماشيه والنحاليين وأسر منتجه لعرض منتجاتهم وركن للأطفال ومسرح تقام عليه عدد من الفعاليات والمسابقات للزوار.