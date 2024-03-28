“بيئة المدينة المنورة” تكمل زراعة 5.2 ملايين شتلة

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كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، عن زراعة 5.1 ملايين شتلة في المنطقة، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتنمية الغطاء النباتي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” في المحافظة على سلامة البيئة والموارد الطبيعية، والوصول إلى تحقيق زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة.

وأشار الفرع عن إكمال زراعة ما يزيد عن 120 ألف شتلة من النباتات المحلية داخل مقار ومباني ومنشآت المنظومة بالمنطقة، ضمن المرحلة الأولى لحملة “لنكن قدوة” الرامية إلى تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”، إضافة إلى زيادة المساحات الخضراء، ودعم الممارسات البيئية السليمة، وذلك من خلال 25 موقعاً تابعاً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.

وأبان الفرع أن الشتلات المزروعة تعد من النباتات المحققة للاستدامة البيئية والترشيد في استهلاك المياه، من ضمنها: شجر الغاف، والسدر، والطلح، بجانب 20 نوعاً آخر من الشتلات البرية، للمساهمة في رفع الوعي الزراعي والبيئي، وتعزيز التنمية البيئية المستدامة.