“بيئة المدينة المنورة” تنفذ أكثر من 750 جولة رقابية على أسواق الخضار والفواكه

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، أكثر من (750) جولة رقابية وإرشادية في السوق المركزي للخضار والفواكه خلال شهر رمضان المبارك؛ لضمان توفر الشروط الصحية وتطبيق أعلى معايير السلامة، والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات المعروضة.

نتج خلالها، ضبط قرابة (1,941) كيلو جرام من الخضروات والفواكه غير صالحة للاستهلاك، والتخلص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى مصادرة ما يزيد عن (5,067) كيلو جرامات من الضبطيات السليمة وتسليمها لجمعية حفظ النعمة للحد من الهدر الغذائي، كما رصدت الفرق الإشرافية عددًا من المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة ومخالفة اللائحة التنفيذية.

ويواصل فرع الوزارة تكثيف جولاته على مدار الساعة؛ لمتابعة سير الخطة التشغيلية للأسواق، وتنظيم دخول وخروج المستفيدين، مع تهيئة مواقع لشركات الإعاشة في المنطقة المركزية، إلى جانب رصد المخالفات آليًا من خلال تطبيق “ميداني” لتعزيز الرقابة والمساهمة في زيادة الكفاءة والدقة؛ مواكبة لخطط وأهداف التنمية المستدامة.