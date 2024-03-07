“بيئة مكة” تُنفذ جولاتها الرقابية على الأسواق والمسالخ بمحافظة العرضيات

المناطق_ مكة

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بالفِرَق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بمكتب محافظة العرضيات، جولات رقابية على أسواق النفع العام ومسالخ العرضيات للتأكد من تطبيقها للأنظمة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد بن محمد الفقيه، أن الفِرَق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بالمكتب كثفت جولاتها الميدانية على الأسواق والمسالخ في المحافظة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لضمان توفر السلع والمنتجات الزراعية والغذائية في تلك الأسواق، حيث رصدت العديد من الملاحظات على بعض المحال التجارية، الأمر الذي استدعى إنذار أصحاب المحال التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، و سرعة استخراجها عبر منصة “نما”.

وأكدت الوزارة على المواطنين والمقيمين الذبح في المسالخ النظامية التي يوجد بها كشف بيطري من المختصين “أطباء بيطريين” على ما يتم ذبحه، محذرة في الوقت نفسه من المواقع العشوائية التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية التي تضر بالصحة العامة والبيئة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ في حال ملاحظة وجود مخالفات، والتواصل عبر الرقم الموحد “939” للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.