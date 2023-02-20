“بيبان 23”.. 9 أبواب تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتلبي طموح الرياديين

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يستقبل ملتقى “بيبان 23″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”؛ زواره عبر 9 أبواب تلبي احتياجات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال الفترة من 9 – 13 مارس 2023، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتبدأ رحلة زوار “بيبان 23” الذي يأتي هذا العام تحت شعار “فرص تصنع الريادة”؛ من “باب الانطلاقة”، حيث يتعرفون من خلاله على الوسائل الممكّنة للانطلاق نحو بدء عمل تجاري جديد، وكيفية تحويل الفكرة إلى فرصة تجارية في السوق؛ وذلك عبر تعزيز التفكير الإبداعي وبناء نموذج عمل قابل للتطبيق، ومعرفة الأدوات والتطبيقات العملية لبناء مشروع تجاري ناجح.

فيما يسهم “باب النمو” بتعريف أصحاب المشاريع القائمة في عدة مجالات؛ منها الإدارية والتشغيلية والتسويقية والقانونية والتقنية التي تضمن توسع المشروع.

ويسعى “باب التجارة الإلكترونية” الذي يشارك فيه أكثر من 80 جهة داعمة إلى تعزيز التنمية والتطوير في قطاع التجارة الإلكترونية وزيادة مبيعاتها، والإسهام في تعزيز الاقتصاد من خلال توفير كل ما يحتاجه رائد الأعمال أو صاحب المنشأة من أجل الانطلاق نحو عالم التجارة الإلكترونية.

ويعزز “باب الابتكار” الجوانب الإبداعية ويعمل على اكتشاف الأفكار الريادية الذكية، وتعريف المستفيدين بالتقنيات الصاعدة وتطبيقاتها، بالإضافة إلى أبرز الجهات الداعمة المبنية على الحلول الابتكارية.

ويفتح “باب التمويل” قنوات جديدة وحلولاً تمويلية مختلفة، ويجمع الجهات التمويلية والاستثمارية تحت سقف واحد، وذلك بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة؛ بغرض سد الفجوات التمويلية والإقراضية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بطريقة تُمكّن رائد الأعمال من إيجاد الشريك المناسب لمشروعه في رحلة بيبان.

ويُقدِّم “باب السوق” فرصة لأصحاب المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وتقديم خدماتهم، وكذلك الترويج للابتكار والإبداع، وتحفيز الشباب ذوي الأفكار الخلاقة، ويستهدف المنشآت القائمة حالياً والمطلعين والمهتمين بالمنتجات، فيما يحفِّز “باب الامتياز التجاري” الذي يشارك فيه أكثر من 50 علامة تجارية محلية وعالمية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوسع دوليّاً بمشاريعهم وعلاماتهم التجارية.

ويُعرِّف “باب الشركات الناشئة” بالدعم المقدم للشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال توفير بيئة معززة لنشر الوعي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع رفع مستوى التواصل بين أصحاب المشاريع والمستثمرين والجهات الداعمة كالحاضنات والمسرعات وغيرها.

ويضم “باب التمكين” أكثر من 120 جهة داعمة وممكنة تستهدف أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال من خلال تقديم خدمات ومبادرات لتمكين أصحاب الأعمال الريادية ودعمهم، خاصة الذين يمتلكون أو يديرون المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن ملتقى بيبان 23 يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً؛ ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.