“بيت الصقر” يستقبل جماهير آسيا في الدوحة

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يفتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم “بيت الصقر” في الحي الثقافي “كتارا” وذلك تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس آسيا 2023 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل.

ويستقبل “بيت الصقر” جماهير كأس آسيا والأخضر السعودي طيلة أيام الأسبوع من الرابعة مساءً وحتى الـ12 صباحًا، ويحتوي على 4 أركان رئيسة: متحف المنتخب السعودي ، وساحة الشاشة الرئيسة، ومنطقة الألعاب والتحديات الرياضية، ومتجر الصقور، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والمقاهي، وعدد من الأنشطة مثل تكوين تشكيلة الأحلام التاريخية للمنتخب، وتجربة التعليق الرياضي.

وتبلغ مساحة بيت الصقر الواقع في منطقة كتارا 10.000 متر مربع، حيث تلتقي الجماهير الرياضية للتعرف على الثقافة السعودية وتاريخ المنتخب السعودي .

وسيحتوي متحف الصقور على عرض لإنجازات المنتخب السعودي بالإضافة لعدد من الصور والقمصان التاريخية والكؤوس، وتضم منطقة الألعاب والتحديات عددًا من الفعاليات مثل تحدي سرعة الصقر لقياس سرعة التسديد، وتقليد تنفيذ عدد من الأهداف التاريخية.

وسيُتاح للجماهير الرياضية فرصة استذكار تاريخ المنتخب ولقاءات لأساطير المنتخب عبر التاريخ عبر شاشة عرض فريدة وبمكان مهيأ للتفاعل بين الجماهير، وفي ركن المتجر سيتمكن المشجع من اقتناء منتجات المنتخب السعودي المتنوعة التي سيتم توفيرها خلال فترة البطولة.