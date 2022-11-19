بيرو : مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة بسيارة إطفاء خلال الإقلاع

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لقي شخصان مصرعها إثر اصطدام طائرة بسيارة إطفاء خلال الإقلاع في مطار خورخي تشافيز الدولي في ليما أمس الجمعة.

وكانت الرحلة “ال ايه 2213” متجهة إلى مدينة خوالياكا في جنوب بيرو فاصطدمت بسيارة إطفاء دخلت الممر إثناء إقلاع الطائرة في مطار خورخي تشافيز الدولي، مما أدى لمقتل رجلي إطفاء كانا في سيارة الإطفاء التي اصطدمت بها الطائرة ، فيما لم يكن هناك وفيات بين ركاب الطائرة وعددهم 102 راكب وطاقم الطائرة وعددهم 6 أشخاص.

وأوضحت السلطات البيروفية أنه تم نقل جميع الركاب وأفراد الطاقم إلى مراكز صحية كإجراء احتزازي.