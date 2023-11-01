بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ 20 لمزاد نادي الصقور السعودي.

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بيعت، مساء اليوم، 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ 20 لمزاد نادي الصقور السعودي؛ الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وكانت بداية الليلة مع الصقر الأول شاهين فرخ، طرح (سعد)، للطواريح عمر وماجد وعوض المخلفي، وبيع بمبلغ 137 ألف ريال.

وعُرض بعدها الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح وادي الدواسر، للطواريح شعيفان وعساف وعبدالله الدوسري، وتم بيعه بمبلغ 75 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح البريدي، للطاروح يحيى المرواني، وبيع بمبلغ 54 ألف ريال.

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء، كما يوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، ويجري المزاد على الصقر بشكل مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.