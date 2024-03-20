بينهم أطفال ونساء.. نازحون سودانيون تفحموا في صحراء ليبيا

أعلن جهاز الإسعاف الليبي وفاة 6 أشخاص من الجالية السودانية، وإصابة آخرين بحروق متفاوتة الدرجات، بعد تعرضهم لحادث مأساوي اليومين الماضيين وهم في طريقهم إلى مدينة الكفرة الليبية.

حادث أليم

فقد تم بناء على تعليمات النيابة العامة ، تكليف فريق لانتشال الجثث تابع لجهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة، بمرافقة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، حيث توجه الفريق إلى جنوب الكفرة مسافة 240 كيلومتر بالصحراء، وتم انتشال عدد 4 جثث متفحمة.

بدوره، قال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة، إبراهيم بالحسن، إن الحادث وقع في الصحراء الكبرى بين ليبيا والسودان لعائلات من الجالية السودانية النازحة في ليبيا، موضحا أن السيارات كان بداخلها حوالي 16 شخصا من عائلتين من بينهم نساء وأطفال وفقا لـ “العربية”.

وكشف عن أن إحدى السيارات تعرضت لحادث نتيجة خلل فني نتج عنه اشتعال النار في السيارة أثناء السير.

وأضاف بالحسن، أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص من العائلات السودانية، أربعة تفحموا داخل السيارة، واثنان تُوفوا قبل وصولهم إلى مستشفى الكفرة.