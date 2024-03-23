بينهم 4 ضالعون.. اعتقال 11 مشتبها بهم في هجوم موسكو

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أكد الكرملين، السبت، أن مدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 مشتبه به بعد هجوم قرب موسكو منهم 4 ضالعين على نحو مباشر.

وكان ألكسندر خينشتين العضو في مجلس النواب الروسي، قال إن 2 من المشتبه بضلوعهم في تنفيذ هجوم قرب موسكو أسفر عن سقوط قتلى ومصابين تم اعتقالهما في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات.

وأضاف في تدوينة عبر حسابة على “تليغرام” اليوم أن “مشتبها بهم آخرين فروا على الأقدام إلى غابة قريبة”.

وكان مسلحون يرتدون ملابس مموهة قد فتحوا نيران أسلحة آلية على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 60 على الأقل وإصابة 145 آخرين.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وشهد الهجوم إدانات دولية واسعة، آخرها من الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي قدم تعازيه إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شي إن “الصين تعارض كل أشكال الإرهاب، وتندد بشدة بالهجمات الإرهابية”.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن شي أن “الصين تدعم بقوة جهود الحكومة الروسية للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار”.

كما أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لحادث إطلاق النار في العاصمة الروسية “موسكو”.

وأكد، موقف مجلس التعاون، الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في أي منطقة بالعالم.

وعبر عن خالص التعازي والمواساة للحكومة الروسية ولشعبها، ولأهالي وذوي ضحايا هذا الحادث المأساوي، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.