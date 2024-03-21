بين التمثيل والواقع: «نخوة» يثير التفاعل بتجارب إنسانية تبرز قيم الشجاعة والعطاء في المجتمع السعودي

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يعرض عبر قناة «السعودية» و منصة «الأولى»؛ خلال الشهر الفضيل الموسم الثاني من البرنامج ذائع الصيت «نخوة» بحلقات مؤثرة تجمع بين الواقع والتمثيل، حيث يستعرض البرنامج التجارب الإنسانية الحقيقية لأشخاص يعانون من حالات ظلم أو تنمر، ويختبر ردود أفعال الناس في مواجهتهم.

وتأتي النسخة الثانية من البرنامج الذي تبث يوميا عند الساعة 5:30م ؛ في إطار دورة برامجية متنوعة ومميزة لشهر رمضان الكريم أعدتها «هيئة الإذاعة والتلفزيون»، حيث تتميز هذه الدورة بتعدد موضوعاتها التي تلامس كافة أذواق واهتمامات جمهور الشاشة على الصعيدين المحلي والعربي، ويعتمد البرنامج في موسمه الثاني على مشاهير يتنكرون بشخصيات معينة، ليفاجئوا الأشخاص الذين يتفاعلون معهم بردود فعل غير متوقعة.

ومن بين أبرز الحلقات في الموسم الثاني؛ تلك الحلقة التي أجادها الممثل الكوميدي «سعيد صالح» الذي قام بدور شخص يظهر عليه الكبر والغرور، ليدخل في تجربة مؤثرة المطعم ويطلب من رجل يجلس مع ابنته في مكانه المعتاد أن يغادر المقعد، عقب ذلك رفض الرجل المغادرة، لتتصاعد المواجهة إلى حد الصراخ والتهديد، ليقوم بعدها الفنان سعيد صالح بالكشف عن هويته للشخص الذي أظهر نخوة وتصرف رائع يعكسان أصالة منبته.

وتألقت الحلقة الثانية بأداء الممثلة الصاعدة «عهود السامر»؛ التي تقمصت دور سيدة تواجه صعوبات مالية، حيث قامت بالدخول إلى إحدى الصيدليات وشراء حفاضات وعلبة حليب، لتكتشف أن المبلغ المتاح لديها لا يكفي لشراء دواء السكري، وفي مشهد إنساني مؤثر يدخل الصيدلي في حوار ملفت، يصر على ضرورة شراء الدواء، لتبرز ردود أفعال الناس في هذه الحالة الإنسانية الصادقة.

ومن خلال سلسلة المشاهد التمثيلية، تمكن «نخوة» على مدى موسميه الماضي والحالي من إيصال رسالته بأن أفراد المجتمع السعودي يحملون قيم العطاء والمساعدة في قلوبهم على الدوام، ويعتبر البرنامج دليلاً على وعي الشارع السعودي وحرصه على تعزيز القيم الإنسانية السامية التي تجعل المجتمع أكثر تلاحماً وتضامناً، وتمسكًا بالقيم والثوابت وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «نخوة» يهدف إلى إظهار قيم المجتمع السعودي النبيلة، من خلال تجارب تبرز العطاء والخير والتعاون، وقد أظهرت الحلقات التفاعل الكبير من الشارعين السعودي والعربي، حيث لم يتردد الكثيرون في تقديم المساعدة والتعاون مع الأشخاص الذين يظهرون حالات الظلم والحاجة.