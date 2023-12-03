تأكيد مشاركة “حجازي” أمام “سباهان”

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أعلن المدير الفني الأرجنتيني لفريق الاتحاد، مارسيلو جاياردو، عودة أحمد حجازي للمشاركة من جديد مع الفريق في مباراة سباهان الإيراني يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.

وأشار جاياردو، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الأحد، إلى أن حجازي سيُشارك لمدة 45 أو 60 دقيقة أمام سباهان، مشددًا على أهمية تدوير اللاعبين ولكن بشرط عدم تأثر الفريق.

وشدد المدرب الأرجنتيني على أنه يخوض مباراة سباهان للفوز ويريد أن يصل بالفريق إلى الجاهزية الكاملة قبل منافسات كأس العالم للأندية.