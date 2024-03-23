تأهل 9 طلبة من تعليم جازان للمرحلة النهائية للأولمبياد الوطني للتاريخ

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تأهل 9 من طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للمرحلة النهائية للأولمبياد الوطني للتاريخ 2024م ، ضمن أفضل 100 طالب وطالبة على مستوى المملكة، حيث ستُقام المسابقة النهائية نهاية شهر شوال المقبل وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل.

ويهدف الأولمبياد إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية لدى الطلبة، وتعزيز الانتماء الوطني، وتعريفهم بتاريخ المملكة، إضافة إلى المساهمة في المحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، وكذلك الاطلاع على تاريخ العالم.

يُذكر أن الأولمبياد الوطني للتاريخ يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وتنظمه وزارة التعليم بالشراكة مع دارة الملك عبد العزيز للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم في المعلومات التاريخية للمملكة والتاريخ الدولي في عدد من موضوعات الأولمبياد التاريخية في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية والرياضية والسير والأعلام والموروث الشعبي والعلوم والتكنولوجيا.