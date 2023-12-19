تأهيل الخريجين لـ”حوكمة البيانات”

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أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ممثلةً في أكاديميتها، التسجيل في معسكر حوكمة البيانات؛ والذي يهدف لتعزيز المعرفة العلمية لـ 60 شخصًا من الخريجين، في مجالات حوكمة البيانات وسياسة تصنيفها، وحماية البيانات الشخصية، وفقاً لتشريعات وسياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية.

ويهدف المعسكر، الذي يبدأ حضورياً في مقر أكاديمية طويق يوم الأحد 7 يناير المقبل ويستمر لمدة 30 يومًا، لتدريب الخريجين من التخصصات التقنية، والإدارية، والقانونية، وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية في حوكمة البيانات.

ويتلقى المتدربون المشتركون في المعسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، يتعرفون خلالها على كيفية حماية البيانات الشخصية، وتعلم سياسة مشاركة البيانات في المنظمات، كما يحصلون على شهادة معتمدة من “سدايا”، بالإضافة إلى تأهيلهم لاختبار الحصول على شهادة احترافية في حوكمة البيانات من جهة معترف بها عالمياً.

ويشترط للانضمام إلى هذا المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية والقانونية، فضلًا عن إجادة اللغة الإنجليزية، والخضوع إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.

ودعت الهيئة الراغبين بالانضمام إلى المعسكر، للتسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية “سدايا”، على أن يكون 23 ديسمبر الجاري، آخر موعد للتسجيل في المعسكر.

ويأتي المعسكر ضمن مبادرات “سدايا”؛ لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال حوكمة البيانات؛ لسد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني، وتعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.