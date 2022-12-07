تاريخ مواجهات المغرب والبرتغال قبل لقاء دور الـ8 من كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ مواجهات المغرب والبرتغال قبل صدامهما المرتقب في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.

ويُواجه المنتخب المغربي، نظيره البرتغالي الذي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022.

ونجح المنتخب المغربي في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على المنتخب الإسباني في دور الـ16 ببطولة كأس العالم، بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المدينة التعليمية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب المغربي للدور ربع نهائي كأس العالم، ويحقق إنجاز جديد كونه المنتخب العربي الأول الذي وصل للدور ربع نهائيفي تاريخ نهائيات كأس العالم الذي وصل للمرحلة الحالية.

أما المنتخب البرتغالي، فقد تأهل للدور ربع النهائي بعد الإطاحة بمنتخب سويسرا من الدور الـ16 بعد الفوز الكبير بنتيجة (6-1) لتمكن من حجز معقده في الدور ربع النهائي ليضرب موعدًا مع المنتخب المغربي.

مشوار المغرب إلى دور الـ8 من كأس العالم 2022:

افتتح المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العالم، بالتعادل مع وصيف كأس العالم بدون أهداف، ثم الفوز على المنتخب البلجيكي بثنائية نظيفة، قبل أن يحقق الفوز على المنتخب الكندي في الجولة الثالثة بهدفين لهدف، ليصعد متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

واصطدم المنتخب الإسباني في الدور الـ16 بكأس العالم بالمنتخب الإسباني، وتمن من تحقيق المفاجأة والتغلب عليه بركلات الترجيح بعد غنتهاء الوقت الأصلي والأضافي بدون أهداف، ليتأهل أسود الأطلس للدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخهم.

تاريخ مواجهات المغرب والبرتغال في جميع المسابقات:

تواجه المنتخبان المغربي والبرتغالي في مناسبتين رسميتين من قبل، وحقق كل فريق الفوز في مباراة، حيث كانت المباراة الأولى بين المنتخبين بكأس العالم 1986 وفوز أسود الأطلس بثلاثية مقابل هدف، وفازت البرتغال على المغرب في المباراة الثانية بكأس العالم 2018، بهدف نظيف.

لعب مرتين.

فاز المغرب مرة.

فاز البرتغال مرة.

المغرب سجل 3.

البرتغال سجل 2.

أكبر نتيجة فوز المغرب 3-1 في كأس العالم 1986.

آخر مواجهة كانت في كأس العالم 2018، وانتهت بفوز البرتغال 1-0.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره البرتغالي في الدور ربع النهائي بكأس العالم يوم الـ10 من ديسمبر في تمام الساعة الـ6 بتوقيت مكة المكرمة.

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