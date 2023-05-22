تاسي: 108.2 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين الأسبوع الماضي.. وصافي مشتريات الأفراد 545.5 مليون ريال

أعلنت تداول السعودية، أن صافي مشتريات الأجانب، بالسوق الرئيسية – تاسي، عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، بلغ 108.2 مليون ريال.

وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الأفراد، نحو 545.5 مليون ريال، في المقابل بلغ صافي مبيعات الشركات السعودية، نحو 135.6 مليون ريال، وفيما يلي جدول يبين القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية:

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر – (مليون ريال) نوع المستثمر إجمالي المشتريات إجمالي المبيعات صافي الاستثمار المستثمرون السعوديون المستثمرون الأفراد 12747.9 12202.4 545.5 كبار المستثمرين الأفراد 6951.1 7303.1 (352.1) المستثمرون المتخصصون 1099.1 1289.5 (190.5) محافظ الأفراد المدارة 245.7 201.2 44.6 إجمالي الأفراد 21043.8 20996.2 47.5 الشركات 1565.0 1700.6 (135.6) الصناديق الاستثمارية 1531.0 1310.9 220.0 الجهات الحكومية 344.4 242.7 101.7 محافظ المؤسسات المدارة 126.3 385.2 (258.9) إجمالي المؤسسات 3566.7 3639.4 (72.8) مجموع السعوديين 24610.4 24635.6 (25.2) المستثمر الخليجي الأفراد الخليجيون 75.6 59.6 15.9 المؤسسات الخليجية 291.8 368.6 (76.9) المحافظ المدارة 9.0 6.7 2.2 إجمالي الخليجيين 376.3 435.0 (58.7) المستثمر الأجنبي اتفاقيات المبادلة 16.6 7.8 8.8 المستثمرون المقيمون وآخرون 605.2 608.4 (3.2) المستثمرون المؤهلون 4752.0 4643.8 108.2 المحافظ المدارة 86.9 116.9 (30.0) الشركاء الاستراتيجيون — — — إجمالي الأجانب 5460.8 5376.9 83.9 المجموع الكلي 30447.5 30447.5 —