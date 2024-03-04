تاليسكا يغيب عن النصر 7 أسابيع

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أثبتت الفحوصات الطبية إصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم بتمزق في العضلة الأمامية .

وكشفت الفحوصات أن اللاعب البرازيلي سيغيب عن الملاعب لنحو 7 أسابيع بما فيها إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين في الأول بارك، و5 لقاءات في دوري روشن السعودي تتضمنها مواجهة الأهلي، إضافة إلى كأس السوبر السعودي التي تلعب في أبريل المقبل وفق “الرياضية”.

وتعرض النجم البرازيلي لإصابة في التدريب الأخير قبل مباراة العين الإماراتي ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023، مما دفع المدرب البرتغالي لويس كاسترو إلى استدعاء السنغالي ساديو ماني لتعويض غيابه في المواجهة التي خسرها الأصفر بهدف دون رد.



وغادرت طائرة الأصفر من الرياض العاصمة السعودية حاملة معها ستة أجانب يتقدمهم تاليسكا والأسترالي عزيز بيهيتش، الظهير الأيسر، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، والبرتغاليان أوتافيو مونتيرو، لاعب الوسط، وكريستيانو رونالدو، المهاجم، والكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس المرمى، فيما بقِيَ ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أليكس تيليس في الرياض.