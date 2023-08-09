تبوك تحتضن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للكارتيه بمشاركة 35 ناديًا

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انطلقت أمس على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بمنطقة تبوك، منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي الممتاز لرياضة الكارتيه (الجولة الثانية قتال فردي) – (الجولة الأولى للكاتا)، وذلك لمدة 5 أيام، بمشاركة 35 ناديًا يضم مايقارب الـ300 لاعب من مختلف الفئات السنية ( براعم – ناشئين – شباب – أولمبي – أولى ).

وتأتي البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي لرياضة الكارتيه، ويديرها 60 حكمًا، ضمن روزنامة الاتحاد الذي يعمل وفق إستراتيجيته رامية إلى صناعة أبطال في اللعبة بمختلف الفئات العمرية والأوزان بمنافسات الكاتا والقتال، لرفع مستوى اللعبة في المملكة، وتمكينهم من المنافسة عالميًا، إضافة إلى كون البطولة هي المؤهلة إلى بطولة النخبة المحلية.