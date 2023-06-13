تبوك تستقبل جولة تطوير القطاع غير الربحي في محطتها العاشرة

المناطق-تبوك

حطت جولة تطوير القطاع غير الربحي التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رحالها أمس، بمنطقة تبوك في محطتها العاشرة، وذلك بمقر جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك, بمشاركة أكثر من 100 جمعية من المنطقة.

وشهدت جولة تطوير القطاع غير الربحي التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، حضوراً تجاوز الـ180 مستفيداً ومستفيدة، جرى خلالها تقديم العديد من أوراق العمل التي جاء من أهمها: ورقة عمل خاصة بالتعريف بخدمات المركز، صندوق دعم الجمعيات وخدماته في دعم منظمات القطاع غير الربحي، أدوار ومنجزات مجلس الجمعيات الأهلية، كما تخلل الجولة العديد من ورش العمل التي تناولت إسناد الجهات الحكومية، وبناء القدرات وعوامل نجاح العمل التطوعي، ومفهوم الاستثمار الاجتماعي، إلى جانب عقد جلسة استشارية قدمها كل من مجلس المؤسسات الاهلية وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق دعم الجمعيات ومجلس الجمعيات الأهلية وصندوق تنمية الموارد البشرية واتحاد الغرف السعودية.

وأوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن جولة تطوير القطاع حظيت بتوقيع اتفاقية تعاون بين جمعية رِواء للفتيات بتبوك، وشركة الريادة الاجتماعية، والتي تأتي ضمن ممكنات مجالات التطوير التي تقدمها الجولة للمستفيدين من أعمالها في كل منطقة.

يذكر أن جولات التطوير تستهدف الوصول إلى 13 منطقة، للتعريف بخدماته في مجال التطوير، وتمكين المستهدفين من المعارف المتعلقة بمجالاتها، إلى جانب إيجاد شراكات جديدة بين المعنيين، وتقديم الاستشارات وورش العمل في مجالات ابتكار المبادرات لأجل تحقيق التنمية المنشودة, كما تشمل خدمات الإدارات التي تقدمها جولة التطوير خدمات إدارة الاستثمار الاجتماعي وتضم التسجيل في دورات الاستثمار الاجتماعي ووحداته، وتقديم الاستشارات في نماذج العمل، وبيان أدوات التمويل، إضافة إلى خدمة رحلة بناء الاستثمار الاجتماعي، فيما تحتوي خدمات إدارة التطوع على التسجيل في تأسيس وحدات التطوع، ورصد التحديات في المناطق، وتقديم الاستشارات.