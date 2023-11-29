تتويج أبطال رفع الأثقال في دورة الألعاب السعودية بنسختها الثانية

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توّج رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد الشمري الفائزين بمنافسات رفع الأثقال ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية بنسختها الثانية والتي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي الرياض، بحضور عضو اللجنة الأولمبية الدولية نوال المتوكل، ورئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي.

وأسفرت نتائج فئة الشباب عن فوز لاعب نادي الهدى مرتضى الناصر بذهبية وزن 55 كجم، تلاه لاعب النصر عبدالعزيز الكعبي بالفضية ولاعب العمران محمد الوباري بالبرونزية، كما حصد لاعب نادي الترجي على الحوار ذهبية وزن 61 كجم، أمام لاعب نادي النصر عبدالله المحيميد بالفضية، ولاعب الخويلدية جواد المبارك بالبرونزية.

وفي منافسات وزن 67 كجم، أحرز لاعب الهدى محمد الزوري الميدالية الذهبية، تلاه زميله محمد معيلو بالفضية، ولاعب النور عبدالله الحماقي بالبرونزية، كما حسم لاعب الهدى محمد المرزوق ذهبية وزن 73 كجم، أمام لاعب الخويلدية عبدالله المدرهم بالفضية، ولاعب السلام أمجد آل عبدالعال بالبرونزية، وحسم لاعب الخويلدية هادي السبع ذهبية وزن 81 كجم، أمام لاعب السلام عباس آل مهدي بالفضية، ولاعب الهدى مسلم آل حبيل بالبرونزية، وفي وزن فوق 81 كجم، حصد لاعب الطرف عبدالله الأحمد الميدالية الذهبية، تلاه لاعب الترجي منظر المحسن بالفضية، وحسم لاعب الهدى عبدالله القيصوم البرونزية.

وفي منافسات السيدات، حصدت لاعبة نادي النور مارغريتا يلي سيفا ذهبية وزن 49 كجم، تلتها لاعبة النادي الأهلي منيرة عبدالله بالفضية، وحسمت لاعبة السلام ماريه السيهاتي البرونزية، وفي منافسات وزن 59 كجم، أحرزت لاعبة السلام فاطمة الخواهر الميدالية الذهبية، ونالت لاعبة النادي الأهلي العنود الشهري الفضية، وفازت لاعبة الوحدة فيء عبدالعال بالبرونزية، وحصلت لاعبة السلام زينب يحيى على ذهبية وزن 71 كجم، تلتها لاعبة الوحدة زينب الزقرتي بالفضية، وكسبت لاعبة الهلال انغليش كيملوني البرونزية، واقتنصت لاعبة النور فاطمة المحميد ذهبية وزن فوق 71 كجم، أمام لاعبة السلام دلال المؤمن بالفضية، ونالت لاعبة اليرموك نجود خرمي البرونزية.

وفي منافسات الرجال، استحوذ لاعبو نادي الترجي على المراكز الثلاثة الأولى لوزن 61 كجم، حيث فاز سراج آل سليم بالذهبية، تلاه منصور آل سليم بالفضية، وأحرز ليث آل باقر البرونزية، وفي منافسات وزن 73، أحرز لاعب الخويلدية محمود آل حميد الميدالية الذهبية،وحصد زميله علي العلوي الفضية، ولاعب الاتحاد عبدالرحمن البلاد البرونزية، فيما حسم لاعب الترجي إسماعيل آل صويلح ذهبية وزن89 كجم، وزميله مصطفى المحروس الفضية، ولاعب الوحدة طارق صادق البرونزية، كما حصد لاعب الطرف علي الخزعل ذهبية وزن 102 كجم أمام لاعب الوحدة عبدالله محجوب بالفضية، ولاعب الطرف سامي العثمان البرونزية، وفي منافسات وزن فوق 102 كجم، حقق لاعب نادي الخويلدي حسن آل رضي الميدالية الذهبية، أمام لاعب نادي الترجي حسين المهر بالفضية، ولاعب نادي الخويلدية أحمد آل حمقان بالبرونزية.