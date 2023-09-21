“تجارة الجوف” تنفذ 587 زيارة للتأكد من التخفيضات وتضبط 16 مخالفة

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نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف 587 زيارة رقابية للتأكد من نظامية تخفيضات اليوم الوطني بالأسواق والمنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط 16 مخالفة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وأكد فرع وزارة التجارة بالمنطقة تواصل حملات الرقابة الميدانية من خلال الزيارات التفتيشية للتأكد من صحة التخفيضات والعروض التجارية والحد من التخفيضات الوهمية، ودعا الفرع المستهلكين لمسح “الباركود” المتواجد في ترخيص التخفيضات للإطلاع على نوع ونسبة التخفيضات ومدتها الزمنية بالإضافة إلى بيانات المنشأة و ايضاً تقديم البلاغات عن المخالفات التجارية من خلال مركز البلاغات و التواصل على الرقم 1900 .