تجدُّد الاحتجاجات الليلية بمدن إيرانية عدة.. والنار تلتهم صور “خامنئي”

وأشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب في البلاد حول قضايا عدة، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، إضافة إلى الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعانيها الإيرانيون، فضلاً عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.