تجربة السعودية بحماية “حقوق العمالة” على طاولة مؤتمر دولي بالفلبين

المناطق-الرياض

شاركت المملكة، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في لقاء حواري أقامته منظمة الهجرة الدولية في دولة الفلبين، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وناقش اللقاء الذي حمل عنوان “الحوار الرفيع المستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا”، عدداً من الموضوعات، شملت: تشريعات الاستقدام، والإصلاحات التشريعية في الدول الخليجية، والتعاون بين الدول المرسلة للعمالة وأسواق العمل الخليجية.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، حرصَ المملكة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ وما يرتبط منها بحماية حقوق العمالة، مشيراً إلى أبرز السياسات والإصلاحات التشريعية التي اُطلقت خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي أسهمت في تعزيز حقوق العمالة.

واستعرض عدداً من المبادرات في هذا الصدد، وأبرزها مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”؛ ونتج عنها إلغاء الكفالة، إضافة إلى مبادرة “برنامج حماية الأجور”، و”توثيق العقود” التي تدعم أهم الحقوق العمالية، ومبادرة “الثقافة العمالية” التي رفعت من وعي العمالة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.