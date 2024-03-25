” تجربة سفير ” ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة

المناطق_عسير

نظّمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، مساء الرابع عشر من شهر رمضان، ندوةً علمية بعنوان “تجربة سفير” إحدى فعالياتِ برامج مبادرة ” العاشق المحترف والتي تأتي ضمن مبادرة “أجاويد-2” التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها خلال شهر رمضان المبارك، من العام الحالي ١٤٤٥هـ.

وأقيمت الندوة على مسرح إدارة التعليم باستضافة معالي السفير د.علي بن عواض عسيري -سفير المملكة العربية السعودية في دولتي لبنان وباكستان سابقاً-

بحضور وكيل محافظ سراة عبيدة أ.ناصر القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها وجمعٍ من الإعلاميين ومشاهير الوسائل التواصل الاجتماعي ومنسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات.

وافتُتحت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم رحّب مدير التعليم في سراة عبيدة د. حسن العلكمي، بالضيوف، وبيّن أن هذه الندوة تأتي في إطار مبادرة أجاويد 2، والتي تُوّجت بدعم ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

ثم بدأت الندوة التي أدارها الإعلامي أ.عبد الله آل عبيد، وناقش فيها الضيف عن مسيرته المهنية ونجاحاته والعوائق والصعوبان التي مرّ بها .

وتَطرق معاليه في حديثه إلى مسيرته العملية وخلاصة تجاربه وأبرز مفاتيح النجاح من وجهة نظره الشخصية ،كما أشار إلى أبرز المحطات العملية التي سجل فيها نجاحات قادته الى أعلى الهرم الوظيفي.

كما تحدث معاليه عن قصة نجاحه وكفاحه ومثابرته، وكيف تجاوز العوائق والعثرات التي مرَّ بها حتى وضع له قدمًا بين مصاف الناجحين.

وفي ختام الندوة قُدّمت دروع تذكارية تكريمًا للضيوف والداعمين.