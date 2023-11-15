تجمع الحدود الشمالية الصحي ينظم فعاليات بمناسبة “اليوم العالمي للسكري”

المناطق-الحدود الشمالية

نظم تجمع الحدود الشمالية الصحي اليوم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وذلك بمركز السكر والغدد الصماء بعرعر، ومستشفى النساء والولادة، وعدد من المنشات الصحية بالمنطقة.

واشتملت الفعاليات على عدة خدمات منها قياس مستوى السكر في الدم، وقياس السكر التراكمي، إضافة إلى التوعية الصحية عن أهمية الغذاء الصحي، والنشاط البدني، وركن تعريف الزوار بمخاطر السكري والسمنة وأحدث التطورات في مجال الوقاية والعلاج لمرضى السكري والسمنة.

وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على المجتمع وتشجيع التشخيص المبكر ودعم المتضررين، والتوعية بطرق الوقاية منه وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاجه.