تجمع حفر الباطن الصحي يشارك بفعاليات الموسم الثاني لسباقات ميدان الفروسية بحفر الباطن

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شارك تجمع حفر الباطن الصحي أمس، بخدماته التثقيفية والوقائية عبر الفرق التطوعية في فعاليات الموسم الثاني لسباقات ميدان الفروسية لعام 2023 – 2024 المقام بمحافظة حفر الباطن.

وأوضح التجمع الصحي، أن المشاركة تتمثل في توفير الفرق الطبية والإسعافية والتطوعية التابعة للتجمع الصحي لخدمة الزوار والمشاركين في هذا الموسم.

كما تضمنت المشاركة أيضاً توفير معدات النقل الطبي من إسعافات مجهزة بأحدث المعدات الطبية التي تضمن التدخل السريع لأي حالة طبية طارئة قد تحدث للفرسان أثناء السباق أو حتى المتواجدين بالميدان من الحضور.